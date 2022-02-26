Африканцы в соцсетях поприветствовали решение Путина признать независимость Донбасса

Банги, 26 февраля. Африканские пользователи социальных сетей поддержали решение президента России Владимира Путина подписать указ о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.

Жители Черного континента высоко оценили политику лидера РФ. Многие из них сами долгое время находились в ситуации, схожей с обстановкой в Донбассе.

«Я с Матерью Россией, братья!» — заявил пользователь Facebook Davudinho Tarben.

«Россия — единственная страна, которая поддерживала Африку в колониальные времена, защищала Лулумбу, боролась с апартеидом в Анголе, а теперь освобождает Мали от французского империализма. Россия никогда не вторгалась в Африку и не подчиняла ее, не пыталась украсть наши ресурсы», — отметил Lboy Nanko.

Также африканцы раскритиковали знаменитостей, которые намеренно дезинформируют подписчиков, не пытаясь разобраться в происходящих событиях. По мнению граждан, многие популярные блогеры не имеют понятия, как устроен мир. Также они призывают звезд обращать внимание на конфликты в момент их начала, а не вспоминать о людях спустя несколько лет.

«Эти знаменитости являются полными дураками и лицемерами», — считает Chris Vincent Okike.

Ранее ФАН сообщал, что в столице Мали прошел митинг в поддержку правительственных войск. В Бамако курсирует автомобиль, украшенный национальной символикой и баннерами с главой государства Ассими Гоита, а также надписями: «Спасибо, Россия» и «Да здравствует FAMa».

Граждане поздравляли жителей РФ с Днем защитника Отечества. Участники мероприятия выступали со словами поддержки населения ЛДНР и приветствовали решение президента РФ признать независимость Донбасса.

На демонстрации появлялись плакаты с изображениями лидера РФ Владимира Путина и немецкого композитора Рихарда Вагнера. Последний, скорее всего, символизировал приветствие российских специалистов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера».

Президент Центральноафриканской Республики тоже поприветствовал решение Путина и последовал его примеру, признав суверенитет ЛДНР. Фостен-Арканж Туадера уверен, что действия России улучшат качество жизни граждан Донбасса.

Les utilisateurs africains des réseaux sociaux ont soutenu la décision du président russe Vladimir Poutine de signer un décret sur la reconnaissance de la souveraineté de Donetsk et de Lougansk républiques populaires.