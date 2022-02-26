Пушилин: украинские силовики не выпускают мариупольцев из города

Донецк, 26 февраля. Вооруженные силы Украины не дают возможности жителям Мариуполя покинуть город. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Лидер ДНР подчеркнул, что мирное население фактически находится в заложниках у силовиков.

Ранее корреспондент ФАН в Донбассе сообщил, что сегодня рано утром над небом Донбасса были перехвачены две ракеты ТРК «Точка-У». Снаряды не сработали, в результате чего жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили получили повреждения.

Российский лидер Владимир Путин объявил о специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он отметил, что эти меры стали вынужденными на фоне событий, происходивших в регионе.