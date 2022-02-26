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26 февраля 21:28
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Пушилин сообщил о продвижении сил ДНР вперед

Армия
Пушилин сообщил о продвижении сил ДНР вперед
Новостное агентство «Харьков».  /  Анастасия Вальдамирова

Донецк, 26 февраля. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о продвижении вперед сил ДНР. По его словам, эшелонированная оборона войск Украины преодолена на многих участках фронта.

На Украине с четверга, 24 февраля, проводится специальная военная операция. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин отметил, что целью является защита населения Донецкой и Луганской народных республик. По словам главы государства, Украина не оставила России иного выбора, и проведение спецоперации стало вынужденной мерой.

Ранее сообщалось, что Народная милиция ЛНР с начала наступления продвинулась на глубину около 50 километров. По данным ведомства, силы республики взяли под свой контроль населенные пункты Счастье и Муратово.

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