Урганта жестко раскритиковали за призыв отменить спецоперацию России по защите Донбасса

Москва, 26 февраля. Пользователи Сети раскритиковали телеведущего Ивана Урганта за призыв отменить спецоперацию России по демилитаризации Украины.

Ранее Ургант опубликовал в своем Instagram-блоге пост, в котором выразил несогласие с решением Москвы начать спецоперацию по защите граждан Донбасса.

Многие пользователи социальной сети не оценили заявление известного телеведущего, жестко обвинив в его в молчании на протяжении всех восьми лет, когда украинские войска подвергали обстрелам территории ЛНР и ДНР.

«Иван, что-то не припомню, чтобы вы переживали по поводу уничтожения граждан Донбасса», — возмутился один из комментаторов. «Не помню вашего поста в поддержку Донбасса. Где был ваш пост, когда жгли людей в Одессе?» — спросил другой пользователь.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале операции, направленной на защиту мирного населения ДНР и ЛНР. Он подчеркнул, что эта мера вынужденная.