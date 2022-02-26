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Урганта жестко раскритиковали за призыв отменить спецоперацию России по защите Донбасса

  /   Обновлено: 26 февраля 2022 21:26
Общество
Урганта жестко раскритиковали за призыв отменить спецоперацию России по защите Донбасса
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 26 февраля. Пользователи Сети раскритиковали телеведущего Ивана Урганта за призыв отменить спецоперацию России по демилитаризации Украины.

Ранее Ургант опубликовал в своем Instagram-блоге пост, в котором выразил несогласие с решением Москвы начать спецоперацию по защите граждан Донбасса.

Многие пользователи социальной сети не оценили заявление известного телеведущего, жестко обвинив в его в молчании на протяжении всех восьми лет, когда украинские войска подвергали обстрелам территории ЛНР и ДНР.

«Иван, что-то не припомню, чтобы вы переживали по поводу уничтожения граждан Донбасса», — возмутился один из комментаторов.

«Не помню вашего поста в поддержку Донбасса. Где был ваш пост, когда жгли людей в Одессе?» — спросил другой пользователь.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале операции, направленной на защиту мирного населения ДНР и ЛНР. Он подчеркнул, что эта мера вынужденная.

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украина донбасс спецоперация ургант
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