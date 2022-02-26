Зеленский призвал считать спецоперацию России «геноцидом»

Киев, 26 февраля. Специальную военную операцию Российской Федерации стоит считать «геноцидом». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства провел беседу с генеральным секретарем Организации объединенных наций Антониу Гутеррешем. Он подчеркнул, что Россия не должна иметь права голоса в Совете безопасности ООН, хотя генсек не имеет полномочий действовать таким образом против стран «ядерной пятерки».

Ранее дрессировщик Эдгард Запашный публично обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением пешком пересечь границу республик Донбасса. По его мнению, политик увидел бы лично, что стало с регионом за восемь лет.