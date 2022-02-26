Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 февраля 21:27
21:26
Общество
Урганта жестко раскритиковали за призыв отменить спецоперацию России по защите Донбасса
21:26
Политика
Зеленский призвал считать спецоперацию России «геноцидом»
21:25
Весь мир
Байден утвердил кандидатуру Кетанджи Браун Джексон на пост судьи Верховного суда
21:23
Шоу-бизнес
Дарья Юргенс с дрожащими руками отказалась от миллиона рублей в шоу Леры Кудрявцевой
21:22
Происшествия
Луганскинформцентр сообщил о взрыве на нефтебазе в ЛНР
21:22
Армия
Российские военные заняли аэропорт в Бердянске
21:20
Видео
Жители Екатеринбурга вышли на митинг в поддержку признания ДНР и ЛНР
21:18
Спорт
Матчи волейбольной Лиги нации перенесли из России
21:17
Спорт
Гимнаст Голоцуцков объяснил, почему у Валиевой сдали нервы на Олимпиаде
21:15
Общество
Запашный призвал Зеленского посмотреть, во что превратился Донбасс за восемь лет обстрелов
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Зеленский призвал считать спецоперацию России «геноцидом»

Политика
Зеленский призвал считать спецоперацию России «геноцидом»
Федеральное агентство новостей

Киев, 26 февраля. Специальную военную операцию Российской Федерации стоит считать «геноцидом». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства провел беседу с генеральным секретарем Организации объединенных наций Антониу Гутеррешем. Он подчеркнул, что Россия не должна иметь права голоса в Совете безопасности ООН, хотя генсек не имеет полномочий действовать таким образом против стран «ядерной пятерки».

Ранее дрессировщик Эдгард Запашный публично обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением пешком пересечь границу республик Донбасса. По его мнению, политик увидел бы лично, что стало с регионом за восемь лет.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Зеленский призвал считать спецоперацию России «геноцидом»
донбасс зеленский спецоперация геноцид
Комментировать