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Дарья Юргенс с дрожащими руками отказалась от миллиона рублей в шоу Леры Кудрявцевой

  /   Обновлено: 26 февраля 2022 21:23
Шоу-бизнес
Дарья Юргенс с дрожащими руками отказалась от миллиона рублей в шоу Леры Кудрявцевой
Global Look Press  /  Semen Likhodeev/Russian Look

, 26 февраля. Участница шоу «Секрет на миллион» актриса Дарья Юргенс отказалась открыть свой секрет.

В финале программы артистка не решилась расстаться со своей тайной даже за обещанный миллион рублей. Она пояснила, что хранит секрет, который касается не только ее, поэтому не может предать его огласке.

«Я бы сейчас сказала и 10 лет назад сказала бы, наверное. Но это не моя правда», — прокомментировала свое решение Юргенс.

Кудрявцева предложила сжечь конверт с вопросом. Актриса так и поступила, заметив, что делает это дрожащей рукой. До этого в программе звезда фильмов «Брат-2» и «Морские дьяволы» рассказала о том, как соблазнила мужа, отобрала у сына фамилию отца и почему уже почти 20 лет держит в неведении родную дочь.

Ранее ведущая программы Лера Кудрявцева рассказала, что ее муж остался без работы. Сейчас она главный кормилец в семье.

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юргенс кудрявцева секрет на миллион
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