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Луганскинформцентр сообщил о взрыве на нефтебазе в ЛНР

Происшествия
Луганскинформцентр сообщил о взрыве на нефтебазе в ЛНР
pixabay.com  /  suhasrawool

Ровеньки, 26 февраля. Взрыв прогремел на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщил Луганскинформцентр.

Предположительно, инцидент произошел на нефтебазе, располагающейся в ЛНР. Подробности происшествия уточняются. Об инциденте сообщили местные жители.

«Взрыв прогремел в Ровеньках, предположительно, горит нефтебаза. Об этом сообщили местные жители», — гласит сообщение.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин решил начать вынужденную спецоперацию на Украине, чтобы защитить мирное население Донбасса. Вооруженные силы Украины уже потеряли контроль над тремя населенными пунктами, заявил глава подконтрольной Киеву луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

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