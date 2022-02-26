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Матчи волейбольной Лиги нации перенесли из России

Спорт
Матчи волейбольной Лиги нации перенесли из России
instagram.com  /  @rusvolleyteam/ fivb

Москва, 26 февраля. Международная федерация волейбола (FIVB) сообщила о переносе матчей мужской и женской Лиги наций, запланированных в России. Города, которые будут принимать игры, пока не объявлены.

Матчи среди мужских команд должны были состояться 5-10 июля в Кемерове, женских — с 28 июня по 3 июля в Уфе. Игры грядущей Лиги наций решили перенести из-за ситуации на Украине. О новых принимающих турнир городах будет объявлено позже.

Президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции в ответ на просьбу ДНР и ЛНР о помощи. Глава государства подчеркнул, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий». Он добавил, что ответственность за кровопролитие несет киевский режим, и призвал украинских солдат сложить оружие.

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