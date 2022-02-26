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Гимнаст Голоцуцков объяснил, почему у Валиевой сдали нервы на Олимпиаде

Спорт
Гимнаст Голоцуцков объяснил, почему у Валиевой сдали нервы на Олимпиаде
Global Look Press  /  Yohei Osada/AFLO

Москва, 26 февраля. Гимнаст Антон Голоцуцков уверен, что фигуристка Камила Валиева не выдержала психологического давления во время Игр в Пекине.

Двукратный призер Олимпиады по спортивной гимнастике прокомментировал выступление фигуристки. Он считает, что причиной неудачного проката стало сильное психологическое давление, которого не выдержала юная спортсменка.

«Даже сложно представить, что творилось в душе 15-летней девочки. Ночами не спала, переживала: допустят или нет? Вот и не выдержала психологически», — прокомментировал спортсмен «АиФ».

Голоцуцков добавил, что Валиева сдала тест в декабре, а о результате стало известно только во время Олимпиады. Гимнаст уверен, что это было сделано специально. Таким образом фаворитку соревнований вывели из равновесия.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, как продвигается дело фигуристки Валиевой.

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