Запашный призвал Зеленского посмотреть, во что превратился Донбасс за восемь лет обстрелов

Москва, 26 февраля. Дрессировщик Эдгард Запашный публично обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением пешком пересечь границу республик Донбасса.

Народный артист России опубликовал видеоролик, в котором посоветовал главе украинского государства лично посетить Донецкую и Луганскую народные республики и посмотреть, что с ними стало после восьмилетнего обстрела войсками Украины.

«Посмотрите, за что воюют эти люди. И после того, как вы проведете переговоры с главами этих республик, будет уже целесообразно обращаться к [президенту России Владимиру] Путину для проведения переговоров», — заявил Запашный.

Prt Scr instagram.com / @zapashny.ru

Ранее президент РФ объявил о начале спецоперации по демилитаризации Украины. Лидер государства назвал эту меру вынужденной.