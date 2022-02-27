«Большой праздник!»: Сурайкин о подрыве дамбы, перекрывавшей воду в Крым

Военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины следовало провести еще восемь лет назад. Об этом в интервью ФАН заявил председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что российские военные ликвидировали дамбу, сооруженную на Украине для перекрытия подачи воды на полуостров.

«Искренне радуюсь за крымчан, — сказал Сурайкин. — Радуюсь и сожалею, что всего этого не случилось много лет раньше, потому что лишить целый регион питьевой пресной воды — это не что иное, как геноцид мирного населения! Два миллиона человек на наших глазах оказались жертвами самого настоящего фашизма».

Prt Scr youtube.com / Igor Korsakov

По словам председателя партии «Коммунисты России», Вооруженные силы РФ должны были уничтожить дамбу «еще через несколько часов после ее возведения».

«Но лучше поздно, чем никогда, — заметил политик. — Так или иначе, но случившееся 26 февраля событие — большой праздник!»

Ранее журналист Александр Малькевич рассказал, как Запад поддерживает украинских солдат скидками на порносайтах.