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Байден объявил о возможных дополнительных санкциях после падения Киева

Политика
Байден объявил о возможных дополнительных санкциях после падения Киева
Global Look Press  /  CNP/AdMedia / CNP/AdMedia

Вашингтон, 26 февраля. Российская Федерация может столкнуться с дополнительными санкциями, если Киев будет захвачен. Об этом заявил президент США Джо Байден.

Глава Белого дома считает, что масштабные ограничения, введенные против Москвы, являются эффективной мерой. В противном случае могла бы начаться Третья мировая война. Об этом сообщает CNN.

Американский лидер уверен, что Кремль из-за украинского кризиса заплатит высокую цену. Причем как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. Дополнительные санкции могут последовать, если Киев «падет».

Ранее стало известно, что Государственному департаменту США поручено выделить Украине финансовую помощь в размере 600 млн долларов, из которых 350 млн пойдет на оборонные нужды. Соответствующее поручение издал американский лидер Джозеф Байден.

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