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Большой театр отменил гастроли в Британии на фоне российской спецоперации на Украине

  /   Обновлено: 26 февраля 2022 21:10
Общество
Большой театр отменил гастроли в Британии на фоне российской спецоперации на Украине
Федеральное агентство новостей  /  Равид Гор

Москва, 26 февраля. Большой театр отказался от планов отправиться в Великобританию с летними гастролями из-за сложившейся политической обстановки. Об этом сообщили его представители.

Летние гастроли не были анонсированы официально: Большой театр не исключал, что ситуация в мире из-за пандемии коронавируса может вмешаться в планы. Кроме того, концерты должна была организовать в Лондоне Лилиан Хоххаузер, однако напряженная обстановка в Донбассе и начало российской спецоперации на Украине окончательно заставили театр отказаться от планов, передает издание «Известия».

«Поскольку из-за ограничительных мер по COVID-19 мы не были уверены в возможности такого турне, мы никогда официально не объявляли об этих гастролях. Очевидно, что в нынешний ситуации становится еще более сложно организовать приезд и выступления нашего коллектива в Великобритании», — отметила пресс-служба.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля. Глава государства отметил, что власти были вынуждены предпринять меры по защите населения после обострения конфликта в Донбассе.

Ранее лондонский «Ковент-Гарден» заявил, что не сможет принять с гастролями артистов Большого театра. Решение было принято в связи с ситуацией на Украине.

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