Дом певицы Маши Распутиной пытались ограбить перед Новым годом

Москва, 26 февраля. Маша Распутина и ее супруг Виктор Захаров живут в шикарном четырехэтажном особняке. Перед Новым годом неизвестные совершили попытку ограбления дома звезды.

Особняк Распутиной находится в подмосковной деревне Таганьково. Дом обнесен высоким забором и постоянно находится под охраной. Однако это не помешало неизвестным совершить попытку ограбления. С Нового года полиции так и не удалось найти злоумышленников.

«Поступило заявление о том, что ночью в деревне Таганьково неизвестные пытались взломать дверь в дом, заявитель попросил зафиксировать повреждения входной двери», — сообщил источник изданию kp.ru.

Полиция предполагает, что грабители знали кому принадлежит дом, куда они пытались пробраться — на входной двери красуются инициалы Распутиной. Певица всегда любила роскошь. На ее участке расположен полноценный теннисный корт, а в доме восемь спален, спортзал, SPA-комплекс, бассейн и зимний сад.

Ранее певец Прохор Шаляпин предположил, что в Маша Распутина участвует в шоу «Маска». Артист считает, что певица прячется в костюме Мухомора.