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Ведущий Фэллон посмеялся над рекламой CNN на фоне непрерывной трансляции из Украины

Политика
Ведущий Фэллон посмеялся над рекламой CNN на фоне непрерывной трансляции из Украины
Global Look Press  /  Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com

Вашингтон, 26 февраля. Американский телеведущий Джимми Фэллон иронично отреагировал на трансляции CNN из Украины. Он обратил внимание на появление неуместной рекламы во время непрерывного вещания из европейского государства.

Журналиста канала NBC заинтересовала подача событий на Украине. В студии показали кадры из Киева и обратили внимание на «неудобный момент», а Фэллон усадил ресурс в лужу. Во время панорамной съемки столицы на экране неожиданно появилась реклама курицы в панировке и алкоголя.

«Это реальные кадры», — высмеял трансляцию с жареным мясом на фоне Украины ведущий.

Он задал риторический вопрос, где предположил, что такая ситуация возникла лишь один раз. Однако следом появилась реклама бургеров, средства против грибка на ногтях, а также отдыха на белоснежных песчаных пляжах.

Отмечается, что на Украине проходит специальная военная операция Москвы, направленная на денацификацию и демилитаризацию страны. РФ не собирается «оккупировать» территории, а шаг стал вынужденной мерой.

Ранее бывший репортер CNN Патрисия Джаниот удивилась комментарию колумбийского журналиста, проживающего в ДНР. Он не оправдал ожиданий на эмоциональный ответ и спокойно рассказал о ситуации.

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