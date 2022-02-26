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Представитель РФС Гершкович прокомментировал отказ сборной Польши от матча с Россией

Спорт
Представитель РФС Гершкович прокомментировал отказ сборной Польши от матча с Россией
TACC  /  Newspix via ZUMA Press / Jacek Prondzynski/Fotopyk

Москва, 26 февраля. Сборная Польши по футболу отказалась играть в стыковом матче против России на ЧМ-2022. Член исполкома РФС Михаил Гершкович отреагировал на решение польских спортсменов.

Россия уже третий день ведет спецоперацию по демилитаризации Украины после ужесточения конфликта в Донбассе. На этом фоне сборная Польши по футболу решила не выходить на поле против российских спортсменов в стыковом матче ЧМ-2022. Представитель РФС Михаил Гершкович прокомментировал решение команды в комментарии «Спорт-Экспресс».

«Хочется верить, что ФИФА останется на спортивных принципах. Это позиция Польши, у нас другая. Это их дело и право. В случае отказа проводить игру засчитывается техническое поражение», — заявил Гершкович.

Сборная России планировала сыграть с Польшей в Москве 24 марта. Однако команда отказалась от участия в стыковом матче и начала переговоры с Чехией и Швецией для объявления общей позиции ФИФА.

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футбол донбасс польша чм-2022
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