Депутат Милонов находится в Горловке в районе боевых действий

Донецк, 26 февраля. Депутат Государственной думы Виталий Милонов отправился в Донбасс. На данный момент он находится в Горловке, в центре боевых действий. Об этом он сообщил ФАН. Он поделился видеозаписью, на которой слышны удары украинской артиллерии по территории Донецкой Народной Республики.

Ранее сообщалось, что Народная милиция ЛНР с начала наступления продвинулась на глубину около 50 километров. По данным ведомства, силы республики взяли под свой контроль населенные пункты Счастье и Муратово.