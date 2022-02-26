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Депутат Милонов находится в Горловке в районе боевых действий

Политика
Депутат Милонов находится в Горловке в районе боевых действий
Народные новости  /  Руслан Тимербаев

Донецк, 26 февраля. Депутат Государственной думы Виталий Милонов отправился в Донбасс. На данный момент он находится в Горловке, в центре боевых действий. Об этом он сообщил ФАН. Он поделился видеозаписью, на которой слышны удары украинской артиллерии по территории Донецкой Народной Республики. 

Ранее сообщалось, что Народная милиция ЛНР с начала наступления продвинулась на глубину около 50 километров. По данным ведомства, силы республики взяли под свой контроль населенные пункты Счастье и Муратово.

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