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Байден утвердил кандидатуру Кетанджи Браун Джексон на пост судьи Верховного суда

Весь мир
Байден утвердил кандидатуру Кетанджи Браун Джексон на пост судьи Верховного суда
Global Look Press  /  Chris Kleponis / CNP /MediaPunch Source: www.imago-images.de

Вашингтон, 26 февраля. Президент Байден выбрал Кетанджи Браун Джексон в качестве кандидата на должность судьи Верховного суда. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Белого дома.

Байден выдвинул кандидатуру 51-летней Джексон на должность судьи Верховного суда США прошлым летом. До этого Джексон с 2013 года занимала должность судьи в Окружном суде США по округу Колумбия. Ранее она работала государственным защитником, заместителем председателя Комиссии по вынесению приговоров США, а также пост секретаря уходящего в отставку судьи Верховного суда Стивена Брейера.

Кандидатура Джексон была утверждена 53 голосами сенаторов. Согласно опросу, ранее проведенному Yahoo News, 69% американцев заявили, что поддерживают ее назначение Джексон имеет право заседать в суде, в том числе 57% опрошенных республиканцев.

«Судья Джексон является исключительно квалифицированным кандидатом, а также историческим кандидатом, и Сенат должен продвигаться вперед со справедливым и своевременным слушанием и назначением», — говорится в заявлении Белого дома.

Во время слушания по утверждению ее кандидатуры, сенатор от штата Техас Джон Корнин спросил у нее какую роль играла раса в ее бытность судьей.

«Я не думаю, что раса играет какую-то роль в том, каким судьей я был и буду. Я делаю определенную вещь, когда получаю свои дела. Я смотрю на аргументы, факты и закон. Я методично отбрасываю личные взгляды, любые другие неуместные соображения, и, на мой взгляд, раса была бы такой вещью, которую неуместно вводить в мою оценку дела», — заявила Джексон.

Отставка Стивена Брейера может помочь Байдену укрепить позиции демократов в Верховном суде США
Global Look Press / Yuri Gripas / Keystone Press Agency

Одним из самых известных решений Джексон был вызов в суд в 2019 году юриста Белого дома Дона Макгана, который дал показания в деле, касавшемся попытки импичмента Дональда Трампа.

Кетанджи Браун Джексон займет место ушедшего в отставку 83-летнего судьи Верховного суда Стивена Брейера. Это даст президенту Байдену возможность выполнить одно из своих предвыборных обещаний и провести в Верховный суд чернокожую женщину.

Несмотря на то, что Республиканская партия раскритиковала назначение судьи, исходя из расовых и гендерных квот, в итоге часть республиканских сенаторов все же поддержала ставленницу Байдена.

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