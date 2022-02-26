«Вы — потомки героев, Родина за вами»: ветераны Петербурга высказались об операции России на Украине

ФАН обратился за комментарием к ветеранам боевых действий, военным, тем, кто знает, что такое спецоперации, подобные тем, что сейчас проводятся на Украине. Действительно ли было верным решением начать эти действия? Как справляется российская армия с поставленными задачами?

«У меня отец родом из Витебска (Белоруссия), мать из Украины, сам я – ярославского разлива, но ленинградский ребенок. Как мне разделить это? То, о чем они кричат, что мы разные. Для меня это один кулак, один народ – один флакон. То, что делает наша страна сегодня, мы выполняем приказы верховного главнокомандующего и совершаем миротворческую, гуманитарную миссию по защите страны дружественной. Цель – демилитаризация. Вот мы и наносим удары по военной инфраструктуре. И денацификация – лишить неонацистов этой силы власти – и мы это выполним!» — говорит Исай Кузинец, капитан 1-го ранга, заместитель председателя Совета ветеранов Санкт-Петербурга.

В этих словах есть все: и память, и отношение к тому, что сейчас происходит на братской земле. Для многих она такой и останется. Но то, что есть сейчас — добрым соседством назвать сложно. При этом Россия, несмотря ни на что продолжает там мирную операцию. Военные ветераны Санкт-Петербурга уверены в этом абсолютно. И уже первого марта подготовят совместное заявление о своей позиции в отношении спецоперации, начатой нашей страной. Его поддержат порядка 700 тысяч ветеранов Северной столицы. И еще раз скажут спасибо Вооруженным силам России, которые с честью выполняют поставленную задачу.

«Наши Вооруженные силы умело и достойно выполняют поставленную перед ними задачу, причем почти без потерь. Победа во всякой войне обусловлена состоянием духа тех масс, которые на поле брани решают исход боя. Поэтому им бы я пожелал умелого, четкого взаимодействия, миролюбивых действий, крови никому не надо. Украинский народ тут не при чем. Неоднократно говорилось, что мы воюем не против украинского народа, а против тех, кто захватил власть», — уверен Василий Волобуев, генерал-майор авиации, руководитель Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов.

Спецоперация, проходящая в эти дни на территории Донецкой, Луганской Народных Республик и на Украине — самый мирный и гуманный способ решения ситуации, которая уже не один год мешает спокойно жить миллионам человек. В Санкт-Петербурге, тех, кто не понаслышке знает, что такое война, много. И среди них, скорее всего, нет тех, кто бы осудил действия российского лидера в украинском вопросе. По крайней мере мы таких не встретили. Военные ветераны уверены — Россия идет по правильному пути, а главное — не по кровавому. Говорят, что оппоненты в этом плане действуют многократно хуже, а неонацисты делают все возможное, чтобы очернить позицию нашего государства.

«Сейчас, как мы видим, воины, российские воины выполняют с достоинством свой долг и очищают Украину от этой бендеровской нечисти», — говорит Юрий Голуб, председатель организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов «Невское».

Ветераны-силовики говорят, что огромной проблемой Украины совсем скоро может стать и то, что там сейчас массово раздают оружие. Всем, без разбора, счет идет на десятки тысяч единиц. И это, вполне возможно, будет началом конца государства.

«Там опасность другая. Война закончится, боевые действия закончатся, но оружие у людей останется. Я, как специалист в области обеспечения порядка и безопасности, могу вам сказать, что оно будет стрелять. Уже там отмечается мародерство, грабят торговые точки. Потому что нормальный человек оружие в руки не возьмет. Человек, который взял в руки оружие, однажды выстрелил — он перешел красную черту в своем сознании, психике. И, наверное, это будет тем поводом, который породит убийства, насилие, грабежи, разбои — это очень опасное явление», — считает Вениамин Петухов, генерал-лейтенант МВД, экс-руководитель ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Тем не менее, по мнению ветеранов, именно Россия сейчас сможет навести порядок, а Вооруженные силы несомненно справятся с поставленной задачей. Ведь история нашей страны всегда была оборонной. Во все времена мы оборонялись от разных нападок, а потому, на генном уровне сохранили любовь к Отечеству и готовы его защищать.