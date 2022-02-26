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Лента
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L'Antidiplomatico: честный ответ на вопрос о ситуации в ДНР обескуражил телеведущую из США

Армия
L'Antidiplomatico: честный ответ на вопрос о ситуации в ДНР обескуражил телеведущую из США
pixabay.com

Рим, 26 февраля. Американские СМИ крайне необъективно освещают события на территории других стран. Недавно телеведущая из США оказалась в неловком положении из-за вопроса о ситуации в Донбассе.

Итальянское издание L'Antidiplomatico пишет, что с началом спецоперации ВС РФ по демилитаризации Украины западные СМИ развернули информационную кампанию, которая призвана дискредитировать Россию в глазах мировой общественности. Одним из наиболее показательных подтверждений этому стал случай с телеведущей американского телеканала Noticiero Univision Патрисией Джаниот, передает «ПолитРоссия».

Отмечается, что в ходе прямого эфира она связалась с колумбийским журналистом Луисом Муньосом, который проживает в ДНР. Она хотела узнать о ситуации в регионе, и его честный ответ на этот вопрос обескуражил и удивил телеведущую из США. Девушка ожидала услышать отчаянный и эмоциональный спич о разных ужасах, но корреспондент с абсолютным хладнокровием заявил, что последние восемь лет живет посреди войны и эта ночь стала для него одной из самых спокойных за это время.

«Однако все это не ново, мы хорошо привыкли к методам работы некоторых СМИ, всегда готовых перевернуть реальность, когда им это необходимо», — говорится в публикации.

Ранее телеканал RT со ссылкой на Минобороны РФ сообщал, что нарастает объем фейков и откровенной дезинформации о спецоперации российских войск. В оборонном ведомстве отметили, что будут регулярно предоставлять достоверную информацию обо всех мероприятиях на Украине.

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