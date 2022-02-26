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Звезда «Брата-2» Юргенс рассказала об измене Евгения Дятлова, которая разрушила их брак

Шоу-бизнес
Звезда «Брата-2» Юргенс рассказала об измене Евгения Дятлова, которая разрушила их брак
Кадр из фильма «Брат 2»

Москва, 26 февраля. Актриса Дарья Юргенс вспомнила о неудачном браке с рок-музыкантом Евгением Дятловым. Звезда поделилась подробностями расставания с мужем.

Юргенс стала участницей нового эпизода программы «Секрет на миллион». Звезда культовой картины «Брат-2» затронула тему семейной жизни в беседе с телеведущей Лерой Кудрявцевой. Артистка вспомнила, что познакомилась с будущим мужем Дятловым, когда ей было 17 лет.

«В метро стояла и думала: «Вот если скрестить меня и его, у меня должен получиться неплохой ребенок». Подошла к нему и сказала: «Евгений, извините, пожалуйста, вот я бы от вас родила». Он заулыбался и отошел в сторонку. Потом роман начался», — поделилась Юргенс.

Звезда «Брата-2» Юргенс рассказала об измене Евгения Дятлова, которая разрушила их брак
НТВ / Prt Scr / Секрет на миллион

Брак звезды распался после предательства со стороны рок-музыканта. Юргенс призналась, что не сразу узнала об измене мужа. Звезда уехала в Мариуполь с сыном к матери из-за безденежья, артист остался один в Санкт-Петербурге. Позднее он признался Юргенс в неверности, причем сделал это на перроне перед отъездом в другой город. По словам артистки, она провела 11 дней без еды, так как не могла есть из-за стресса и постоянно плакала.

Ранее муж певицы Глюкозы подтвердил, что брак артистки находился на грани разрыва. Бизнесмен Александр Чистяков признался: он подумывал о разводе с исполнительницей в 2019 году.

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Все новости / Шоу-бизнес / Звезда «Брата-2» Юргенс рассказала об измене Евгения Дятлова, которая разрушила их брак
развод юргенс секрет на миллион
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