«Украинская железная дорога» сообщила о разрушении всех железнодорожных узлов с Россией

Киев, 26 февраля. АО «Украинская железная дорога» сообщило о разрушении всех железнодорожных узлов, связывавших украинские и российские железные дороги. Об этом говорится в заявлении пресс-службы «Укржелдороги».

Представители компании также отметили, что «Укржелдорога» прекратила диспетчерскую связь с Россией. Компания намерена «переориентировать грузовые перевозки в Европу», говорится в тексте сообщения пресс-службы. Кроме того, компания отменила ряд пригородных поездов по всей Украине.

Президент России Владимир Путин ранее объявил о начале военной специальной операции. Ее целью является защита населения Луганской и Донецкой народных республик. Президент России подчеркнул, что проведение спецоперации стало вынужденной мерой, Киев не оставил Москве иного выбора.