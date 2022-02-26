Уголовное дело возбудили по факту избиения пенсионера в Калужской области

Калуга, 26 февраля. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении четверых молодых людей, которые подозреваются в истязании пожилого мужчины, сообщила прокуратура Калужской области.

Правоохранители провели проверку после публикации видео, на котором были сняты издевательства над пенсионером. Дело открыли по статье «Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, совершенное группой лиц».

Личности злоумышленников в настоящее время установлены. Их задержали. Прокуратура пообещала поставить на контроль ход расследования.

Ранее ФАН рассказывал о том, что правоохранители разбираются в обстоятельствах избиения 17-летней девушки в городе Балахна в Нижегородской области. В полицию поступило заявление от матери пострадавшей. В соцсетях недавно появилась видеозапись насилия.