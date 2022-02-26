Политолог Матвейчев рассказал, как Россия будет противостоять западным санкциям

Еврокомиссия предлагает лидерам стран ЕС рассмотреть новый пакет санкций против России, направленный на стратегические сектора российской экономики. В них войдет ограничение доступа к технологиям и финансовым рынкам. Как это отразится на российской экономике, ФАН поинтересовался у экс-советника президента РФ по внутренней политике Олега Матвейчева.

По мнению эксперта, санкции можно разделить на три типа. Первые из них носят условный характер, они персонализированы и направлены против отдельных лиц. Второй тип санкций способен навредить самой Европе, а для России, даже наоборот, они смогут быть полезны. Третий вид санкций способен доставить кое-какие неприятности отдельным субъектам РФ, но критичного в этом нет ничего, считает политолог.

«Например, Запад закрывает воздушное пространство. Но ведь и мы в ответ можем его закрыть. Для нас облететь Словению это пятнадцать лишних минут, а вот для самих словенских авиалиний, которые летали, скажем в Китай через Россию, совсем другое дело. Как они будут прокладывать курс и как это отразится на стоимости авиаперевозок — вопрос, конечно, интересный. Или нам сказали, что не дадут визы. Хорошо! Мы везли вам деньги вкладывали их в вашу экономику, теперь эти деньги остаются у нас и будут вкладываться в нашу инфраструктуру, развивая внутренний туризм. В крайнем случае мы отвезем их нашим союзникам или в дружественно настроенные к нам страны, в тот же Китай», — говорит Олег Матвейчев.

По мнению политолога, «Северный поток» можно также отнести к этой истории. Цены в Европе будут расти, подорожают товары, вырастут затраты на производство, ЖКХ и так далее. В результате чего, европейская промышленность станет менее конкурентоспособной.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

Отдельные санкции все же доставят некоторые неудобства, но ничего катастрофического не произойдет, уверен эксперт.

«Банки которым сказали, что с ними не будут сотрудничать, безусловно ощутят потерю в прибыли. Им придется сократиться и возможно развернуть бизнес в другом направлении. Такое же неудобство вызовет и отключение России от SWIFT. Но это не катастрофа. Например, Иран был без SWIFT несколько лет, как видим за это время он даже показал экономический рост. И хотя к Ирану было введено нефтяное эмбарго, эта страна нашла способ продавать свою нефть через транзитные банки. С Россией все гораздо проще. У нас есть внутренняя система — аналог SWIFT, которая уже давно работает, поэтому на внутреннем рынке это никак не отразится. Что касается международных расчетов, то уже есть 17 стран, которые установили нашу систему. Скорее всего будет создан так называемый банк переходник, способный работать с несколькими платежными системами. Естественно, будет взиматься процент, но проблема будет решена. Дело в том, что экономика многих европейских стран зависит от наших энергоносителей. Например в той же Германии их доля составляет 35 процентов. Основная Европа зависит от них на 20, но есть и такие страны, как Финляндия, которая зависит от российских энергоносителей на 90 процентов. Все это приведет к тому, что эти страны сами начнут искать транзитные банки с комиссией за их счет, либо перейдут на нашу систему, чтобы не покупать в несколько раз дороже у тех же Штатов. Конечно, по первому времени на рынке это вызовет неразбериху, но я уверен, что мы сможем решить и эту проблему», — делится политолог.

Что касается рынка электроники и микрочипов, то по мнению Олега Матвейчева, даже во времена СССР, несмотря на так называемый «железный занавес», страна умудрялась торговать через посредников. Сейчас мир глобален, поэтому всегда найдется куча посредников через которых Россия все равно купит то, что ей нужно.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

Ранее ФАН сообщал, что переговоры России с Украиной будут возможны лишь в том случае, когда в Киеве установится новая власть, а президент Владимир Зеленский уйдет с поста. Об этом в беседе с ФАН заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев.