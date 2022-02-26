Зеленский: Эрдоган и Алиев предложили организовать переговоры с Россией

Киев, 26 февраля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и азербайджанский лидер Ильхам Алиев предложили Украине организовать переговоры с Россией.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, с таким предложением Алиев и Эрдоган обратились к нему в связи с ситуацией в стране. Кроме того, президент Азербайджана пообещал помощь Украине нефтепродуктами.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не устраивают те условия, которые предложила Москва для двусторонних переговоров. Соответствующее заявление прозвучало на фоне недавнего призыва Зеленского к диалогу с Россией.