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Правительство Туниса выделило 30 млн динаров на социальную экономику

Весь мир
Правительство Туниса выделило 30 млн динаров на социальную экономику
flickr.com  /  Keith Roper

Тунис, 26 февраля. Правительство североафриканской республики выделило на социальную и солидарную экономики 30 миллионов динаров, что эквивалентно порядка 10 млн долларов.

Об инициативе объявил министр занятости и профессионального обучения Наср ад-Дин ан-Нусайби во время выступления на симпозиуме Тунисской ассоциации выпускников французских высших учебных заведений. По его словам, ассигнования рассчитаны на три года. Реализация проектов начнется с 2022-го.

Чиновник добавил, что социальная и солидарная экономики стали национальным приоритетом и стратегическим инструментом для достижения благополучия граждан как в городах, так и в сельской местности. Однако законодательство, необходимое для осуществления будущих планов, нуждается в более тщательном изучении и исправлении.

Ранее президент Туниса Каис Саид призвал Запад устранить причины ухудшения условий в Африке и вернуть средства, награбленные в государствах континента. Он возложил на бывшие метрополии ответственность за экономические и политические кризисы.

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