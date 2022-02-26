Экономист Хазин назвал точную дату начала отмены антироссийских санкций Запада

Москва, 26 февраля. Первая же санкционная реакция Великобритании на спецоперацию РФ на Украине прекрасно продемонстрировала, что Запад этими ограничениями бьет в основном по себе.

Речь идет о запрете садится в британских аэропортах российским самолетам. Лондон вроде бы сделал широкий жест и насолил России, но при этом сделал нерентабельным для своих авиакомпаний все направление юго-восточной Азии (из-за ответных санкций). Великобритания, по факту, потеряет в десятки, а то и в сотни раз больше, чем российские авиалинии.

Такой увесистый бумеранг легко просматривается в истории с любыми более или менее серьезными и даже жесткими антироссийскими санкциями Запада. Из-за больших проблем с экономикой и без всякого противостояния с Россией страны коллективного запада просто не протянут достаточно долго, чтобы нанести действительно ощутимый ущерб. Скорее всего самые тяжелый санкции США и Европа начнут отменять уже через две недели, то есть где-то 15 марта. На большую «осаду» у них просто не хватит запаса прочности.

Федеральное агентство новостей /

Таким мнением с гостями канала Владимира Соловьева поделился известный публицист и экономист Михаил Хазин, отметив, что главной помехой в экономическом противостоянии с Россией для Запада станет стремительно растущая промышленная инфляция. Грубо говоря, почти у всех сегодняшних оппонентов Москвы прямо сейчас настолько большие внутренние проблемы, что агрессивные выпады на внешнеполитическом поле могут привести к катастрофе.

«Конечно, объявить против нас много-много санкций можно, но вот о том, какие будут последствия не только для нас, но и для тех, кто их вводит, инициаторы атаки не подумали. Ну вот типичный пример — Британия, которая запретила российским самолетам садится в Лондоне, в результате чего British Airways закрыли небо над Россией. В итоге британцы сделали нерентабельными полеты в юго-восточную Азию для своих авиалиний. Я считаю, что отмена всех этих жестких мер начнется через пару недель, то есть где-то 15 марта. Я думаю, что операция российских войск закончиться где-то к середине следующей недели, а еще недели через полторы после оценки потерь Запад начнет откатывать ситуацию назад, отменяя самые тяжелые санкции против РФ», — озвучил свой прогноз Хазин.

Экономист повторил, что с экономикой у ЕС и США очень большие проблемы и санкции только сильно усугубят ситуацию, возможно и поставив Запад на грань коллапса. Поэтому надолго адептов разного рода ограничений в Брюсселе и США просто не хватит. Им как минимум объявят бойкот свои же промышленники.

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