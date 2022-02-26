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Экономист Хазин назвал точную дату начала отмены антироссийских санкций Запада

Экономика
Экономист Хазин назвал точную дату начала отмены антироссийских санкций Запада
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 26 февраля. Первая же санкционная реакция Великобритании на спецоперацию РФ на Украине прекрасно продемонстрировала, что Запад этими ограничениями бьет в основном по себе.

Речь идет о запрете садится в британских аэропортах российским самолетам. Лондон вроде бы сделал широкий жест и насолил России, но при этом сделал нерентабельным для своих авиакомпаний все направление юго-восточной Азии (из-за ответных санкций). Великобритания, по факту, потеряет в десятки, а то и в сотни раз больше, чем российские авиалинии.

Такой увесистый бумеранг легко просматривается в истории с любыми более или менее серьезными и даже жесткими антироссийскими санкциями Запада. Из-за больших проблем с экономикой и без всякого противостояния с Россией страны коллективного запада просто не протянут достаточно долго, чтобы нанести действительно ощутимый ущерб. Скорее всего самые тяжелый санкции США и Европа начнут отменять уже через две недели, то есть где-то 15 марта. На большую «осаду» у них просто не хватит запаса прочности.

Экономист Хазин назвал точную дату начала отмены антироссийских санкций Запада
Федеральное агентство новостей /

Таким мнением с гостями канала Владимира Соловьева поделился известный публицист и экономист Михаил Хазин, отметив, что главной помехой в экономическом противостоянии с Россией для Запада станет стремительно растущая промышленная инфляция. Грубо говоря, почти у всех сегодняшних оппонентов Москвы прямо сейчас настолько большие внутренние проблемы, что агрессивные выпады на внешнеполитическом поле могут привести к катастрофе.

«Конечно, объявить против нас много-много санкций можно, но вот о том, какие будут последствия не только для нас, но и для тех, кто их вводит, инициаторы атаки не подумали. Ну вот типичный пример — Британия, которая запретила российским самолетам садится в Лондоне, в результате чего British Airways закрыли небо над Россией. В итоге британцы сделали нерентабельными полеты в юго-восточную Азию для своих авиалиний. Я считаю, что отмена всех этих жестких мер начнется через пару недель, то есть где-то 15 марта. Я думаю, что операция российских войск закончиться где-то к середине следующей недели, а еще недели через полторы после оценки потерь Запад начнет откатывать ситуацию назад, отменяя самые тяжелые санкции против РФ», — озвучил свой прогноз Хазин.

Экономист повторил, что с экономикой у ЕС и США очень большие проблемы и санкции только сильно усугубят ситуацию, возможно и поставив Запад на грань коллапса. Поэтому надолго адептов разного рода ограничений в Брюсселе и США просто не хватит. Им как минимум объявят бойкот свои же промышленники.

Ранее политолог Сергей Воронин объяснил странное молчание Польши и Румынии на фоне происходящего на Украине.

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