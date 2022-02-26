«Почему раньше молчали?»: российским «миролюбивым» артистам напомнили про обстрелы Донбасса

Стыдно не за страну, а за тех, кто во время спецоперации РФ в Донбассе поливает грязью российских солдат, предавая тем самым не только этих офицеров, но и родину. Такой позицией поделился в беседе с ФАН политолог и главный редактор информационно-политического издания «Геополитика» Леонид Савин.

«8 лет безнаказанно убивали мирное население Донбасса: детей, женщин, и почему-то все публичные люди просто молчали и не выступали против такой войны. А сейчас вдруг заговорили. Мне кажется, это свидетельствует как минимум об их двойных стандартах. Где же они тогда были и почему не призывали прекратить все это? И мне кажется, что некоторые даже поддерживали в чем-то – высказывали симпатию и даже переезжали в Киев. Поэтому, естественно, я считаю, что все лидеры общественного мнения, включая спортсменов, артистов, должны быть патриотичными и выступать на российской стороне», — эмоционально высказался политолог.

Ранее ряд российских артистов и спортсменов выступили против военной спецоперации России, направленной на защиту населения Донбасса от украинской агрессии. Они опубликовали антивоенные призывы на своих страницах в социальных сетях и пометили публикации черными квадратами.