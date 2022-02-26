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Певец Филипп Киркоров опроверг слухи об уходе со сцены

Шоу-бизнес
Певец Филипп Киркоров опроверг слухи об уходе со сцены
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 26 февраля. Король российской эстрады Филипп Киркоров на некоторое время пропал со сцены. Оказалось, что у артиста были причины для приостановки творческой деятельности, но бросать карьеру он не намерен.

В СМИ появились слухи, что Киркоров решил уйти на пенсию и посвятить жизнь семье. Почти месяц артист не вел должным образом социальные сети и не появлялся на светских мероприятиях. В программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ он сообщил, что будет продолжать радовать поклонников своим творчеством.

«Не верьте сплетням и слухам, это неправда! Меня могут только унести со сцены или на коляске увезти. Я не хочу, никуда не собираюсь уходить», — заявил Киркоров.

Свое отсутствие в социальной жизни певец объяснил тем, что многие его близкие заболели коронавирусом. Омикрон-штамм подхватил отец артиста Бедрос Киркоров, сын Мартин, няня и повар. Король российской эстрады заявил, что дважды привит, поэтому так и не заболел.

На съемках второго выпуска шоу «Маска» Киркоров устроил скандал из-за зефира. Певец начал срочно требовать сладкое на свой стол.

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