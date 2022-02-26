Прорыв обороны ВСУ и вечерняя атака в Донбассе: хроника событий на Украине 26 февраля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что украинская сторона отказалась от переговоров с Москвой, в связи с чем возобновилось продвижение основных российских сил в соответствии с планом проведения специальной операции. Тем временем глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил развертывание подразделений республики на Украине. Как объяснил политик, самые горячие точки будут проходить именно бойцы из северокавказского региона.

Миротворческая операция ВС РФ разворачивается на фоне колоссального международного давления. Многие государства закрывают воздушное пространство для российских самолетов, вводят санкции, а члены Европейского союза продолжают дискуссию о возможном отключении России от системы SWIFT.

Международная редакция ФАН подготовила карту основных событий, произошедших на территориях Донбасса и Украины 26 февраля 2022 года.

Федеральное агентство новостей /

Как сообщило Министерство обороны РФ, ночью после высадки морского десанта в районе населенного пункта Азовское вооруженные силы России, не встречая никакого сопротивления, установили полный контроль над Мелитополем.

Кроме того, оборонное ведомство заявило, что вооруженные отряды ЛНР с 24 февраля продвинулись на глубину до 46 км, а за последние сутки заняли населенные пункты Станица Луганская, Бахмутовка, Гречишкино, Счастье и Муратово. Донецкие силы сумели продвинуться за сутки на 10 км, заявив об освобождении еще 12 населенных пунктов.

Утром в жилой дом в Киеве попала ракета. Украинские медиа обвинили в произошедшем российскую армию, однако впоследствии выяснилось, что многоэтажное здание было поражено снарядом комплекса Бук-М1 ВСУ.

Федеральное агентство новостей / Анастасия Вальдамирова

В течение дня Минобороны РФ заявило, что украинские националисты применили реактивные системы «Град» по жилым кварталам Старобельска. Сообщается о погибших среди мирного населения.

В Севастополь доставили 82 военнослужащих ВСУ, сдавшихся на острове Змеиный. Ранее украинскими СМИ сообщалось, что все эти люди «погибли» в результате действий России. На деле же несколько десятков военных сдались, не оказав сопротивления.

Замглавы НМ ДНР Эдуард Басурин заявил, что эшелонированная оборона вооруженных сил Украины в Донбассе практически пройдена. В связи с этим войска подразделения приступают к усилению натиска и скорости передвижения.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) зафиксировала стрельбу со стороны Украины и падение на территорию РФ трех 120-мм мин в районе населенного пункта Нижнекамышинский Миллеровского района Ростовской области.

Федеральное агентство новостей / Наталья Макеева

ВСУ обстреляли город Кировск в ЛНР с применением реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». Также был обстреляны Голубовское и Донецкий.

ВС России взяли под контроль Бердянский аэродром в Запорожье.

Официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга рассказал, что российские военные никаких ударов по жилым кварталам украинских городов не наносят. В то же время украинские националисты применяют «бандер-автомобили» с крупнокалиберным стрелковым оружием или минометами, а Киев бесконтрольно раздает гражданам автоматическое стрелковое оружие, гранатометы и боеприпасы.

Поделился Конашенков и информацией о неначатом переговорном процессе РФ и Украины. Как выяснилось, после заявлений Киева о готовности к диалогу, российская сторона приостановила выполнение задач по основным направлениям специальной операции. Однако Москва была вынуждена возобновить ее на фоне отказа украинского руководства сесть за стол переговоров.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что бетонную дамбу, сооруженную на территории Херсонской области в 2014 году для перекрытия подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, ликвидировали. Операцию провели военные инженеры Черноморского флота путем точечного подрыва. Сам канал не поврежден.

Вечером массированному обстрелу подверглись жилые кварталы Донецка. Оказался поврежден многоквартирный дом. Обострение наблюдалось и в ЛНР: в населенном пункте Ровеньки прогремел взрыв. Власти не исключили, что целью украинской атаки могла стать нефтебаза.