Жители Екатеринбурга вышли на митинг в поддержку признания ДНР и ЛНР

На площади Труда в Екатеринбурге собралось около 150 человек. Горожане высказали поддержку спецоперации России на Украине.
Среди пришедших были студенты, активисты политических партий, казаки и ветераны. Началось мероприятие с минуты молчания в память о погибших жителях республик Донбасса.
С постамента выступили организаторы акции, они вещали о поддержке решения президента России Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР.
Пришедшие люди высказали мнение, что украинский политический режим долгое время намеренно обострял отношения как с собственными русскоязычными жителями, так и с Российской Федерацией. Участники акции сошлись во мнении, что всем хочется скорейшего перехода от силовых действий к переговорам.
Вину за происходящие события горожане возлагают на западные страны.
В Екатеринбурге продолжают работать пункты сбора гуманитарной помощи беженцам Донбасса.