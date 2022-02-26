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Жители Екатеринбурга вышли на митинг в поддержку признания ДНР и ЛНР

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На площади Труда в Екатеринбурге собралось около 150 человек. Горожане высказали поддержку спецоперации России на Украине.

Среди пришедших были студенты, активисты политических партий, казаки и ветераны. Началось мероприятие с минуты молчания в память о погибших жителях республик Донбасса.

С постамента выступили организаторы акции, они вещали о поддержке решения президента России Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР.

Пришедшие люди высказали мнение, что украинский политический режим долгое время намеренно обострял отношения как с собственными русскоязычными жителями, так и с Российской Федерацией. Участники акции сошлись во мнении, что всем хочется скорейшего перехода от силовых действий к переговорам.

Вину за происходящие события горожане возлагают на западные страны.

В Екатеринбурге продолжают работать пункты сбора гуманитарной помощи беженцам Донбасса.

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