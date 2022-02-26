Чеченские подразделения без потерь захватили воинскую часть нацгвардии на Украине

Киев, 26 февраля. Чеченские силовики, отправленные на Украину в рамках спецоперации ВС РФ, взяли под свой контроль одну из воинских частей украинской нацгвардии.

Отметим, что глава Чечни Рамзан Кадыров накануне подтвердил отправку чеченских подразделений на Украину в рамках российской операции по демилитаризации и денацификации страны. Он отмечал, что чеченские силы будут находиться в «самых горячих точках». Уже спустя сутки стало известно, что военнослужащим удалось захватить воинскую часть украинской нацгвардии в Гостомеле под Киевом вместе с боевой техникой.

Командир 249-го отдельного специального моторизованного батальона Росгвардии «Юг» Хусейн Межидов опубликовал видео на фоне казарм 4-й украинской бригады оперативного реагирования.

Ранее Кадыров говорил, что хорошо оснащенные чеченские бойцы не понесли никаких потерь во время выполнения задач. Он также заявил, что любые чеченские силы, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины, будут уничтожаться.

Стоит подчеркнуть, что после отказа Украины от переговоров в белорусской столице российским военным был отдан приказ о развитии наступления на всех направлениях. Сообщалось также, что группировки войск ЛДНР продолжают наступление при огневой поддержке ВС РФ в Донбассе, передает RT.