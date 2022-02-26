«Газпром» забронировал часть мощностей «Ямала — Европы» до утра 27 февраля

Варшава, 26 февраля. Мощности газопровода «Ямал — Европа» были частично забронированы корпорацией «Газпром». Дополнительный объем топлива пойдет через этот маршрут до начала газовых суток 27 февраля, пишет РИА Новости со ссылкой на GSA Platform.

Экспортер выкупил дополнительные мощности в ходе внутридневного аукциона. Речь идет о периоде с 22:00 по московскому времени 26 февраля до 8:00 следующего дня. Топливо по трубопроводу направляется через территорию Белоруссии и Польши в Германию.

«Газпром» долгое время отказывался бронировать мощности этой магистрали заранее. Они оставались невостребованными на прошедших аукционах. Аналогичная тенденция наблюдалась и с мощностями украинской ГТС.

Российская компания ранее подписала контракт с CNPC на поставку газа в Китай. С дальневосточных месторождений будут продаваться по 10 млрд кубометров в год.