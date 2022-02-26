Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 февраля 20:55
20:54
Армия
L'Antidiplomatico: честный ответ на вопрос о ситуации в ДНР обескуражил телеведущую из США
20:53
Шоу-бизнес
Звезда «Брата-2» Юргенс рассказала об измене Евгения Дятлова, которая разрушила их брак
20:51
Общество
«Украинская железная дорога» сообщила о разрушении всех железнодорожных узлов с Россией
20:50
Весь мир
Правительство Туниса выделило 30 млн динаров на социальную экономику
20:48
Происшествия
Уголовное дело возбудили по факту избиения пенсионера в Калужской области
20:47
Общество
Диетолог Бест заявила, что правильно приготовленный кофе замедляет старение
20:46
Политика
Третий день спецоперации: как развиваются события на Украине
20:45
Происшествия
Аэропорт Мурманска усилил меры безопасности из-за сообщения об угрозе на рейсе из Москвы
20:45
Политика
Зеленский: Эрдоган и Алиев предложили организовать переговоры с Россией
20:45
Общество
Публицист Роман Носиков о «рукопожатных чистках»: Тусовка сработавшаяся, сплоченная, свалявшаяся
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

«Газпром» забронировал часть мощностей «Ямала — Европы» до утра 27 февраля

Экономика
«Газпром» забронировал часть мощностей «Ямала — Европы» до утра 27 февраля
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Варшава, 26 февраля. Мощности газопровода «Ямал — Европа» были частично забронированы корпорацией «Газпром». Дополнительный объем топлива пойдет через этот маршрут до начала газовых суток 27 февраля, пишет РИА Новости со ссылкой на GSA Platform.

Экспортер выкупил дополнительные мощности в ходе внутридневного аукциона. Речь идет о периоде с 22:00 по московскому времени 26 февраля до 8:00 следующего дня. Топливо по трубопроводу направляется через территорию Белоруссии и Польши в Германию.

«Газпром» долгое время отказывался бронировать мощности этой магистрали заранее. Они оставались невостребованными на прошедших аукционах. Аналогичная тенденция наблюдалась и с мощностями украинской ГТС.

Российская компания ранее подписала контракт с CNPC на поставку газа в Китай. С дальневосточных месторождений будут продаваться по 10 млрд кубометров в год.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / «Газпром» забронировал часть мощностей «Ямала — Европы» до утра 27 февраля
Газпром газ поставки газа ямал - европа
Комментировать