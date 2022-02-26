Украинская власть готова выпускать из тюрем преступников, согласных воевать с российскими вооруженными силами, ведущими денацификацию Украины. Таким мнением поделился в беседе с ФАН журналист, президент Ассоциации развития публичной дипломатии «Будущее страны», декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот. Ранее сообщалось о том, что в Киеве гражданским лицам раздали более 10 000 единиц огнестрельного оружия.

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«Оружие в Киеве брали не киевляне. Это были уголовники, которых накануне выпустили из тюрем. Вспомните, за день до этого [Владимир] Зеленский и его шайка говорили, что они готовы амнистировать любого человека, если он готов вступить в ряды территориальной обороны. Мы не зря говорили, что крыса, загнанная в угол, будет пытаться сделать все возможное, лишь бы ее не поймали. Вчера вечером, до начала движения наших освободительных войск, в Киеве слышались автоматные очереди, расстреливались машины. […] Страна пошла вразнос. «Зеленый диктатор» уничтожает все, судорожно хватаясь за президентское кресло», — сказал журналист.

Ранее Юрий Кот в беседе с ФАН рассказал о том, что в Киеве украинские уголовники готовятся грабить дома местных жителей. По его мнению, преступники будут стараться приписать грабежи и убийства русским солдатам.