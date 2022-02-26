НМ ДНР взяла под контроль еще 12 населенных пунктов в Донбассе

Донецк, 26 февраля. Войска Донецкой Народной Республики взяли под контроль очередные 12 населенных пунктов на территории Донбасса, сообщили в Народной милиции ДНР.

В ведомстве отметили, что подразделения республики продолжают движение на мариупольском направлении, не встречая активного сопротивления.

Ранее сообщалось, что Народная милиция ЛНР с начала наступления продвинулась на глубину около 50 километров. По данным ведомства, силы республики взяли под свой контроль населенные пункты Счастье и Муратово.