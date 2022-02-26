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Кедми: Россия должна обсуждать с Киевом только безоговорочную капитуляцию Украины

Армия
Кедми: Россия должна обсуждать с Киевом только безоговорочную капитуляцию Украины
wikipedia.org  /  Mark Nakoykher / CC BY-SA 4.0

Москва, 26 февраля. Единственной темой переговоров между Киевом и Москвой может быть лишь полная капитуляция Украины, заявил политолог Яков Кедми.

В интервью «Народным Новостям» эксперт заявил, что украинское руководство контролируется представителями Запада. Кедми отметил, что Россия должна обсуждать с Киевом только безоговорочную капитуляцию Украины, потому что пока она находится под внешним управлением, существует прямая угроза для Москвы.

«РФ предопределила, что основной угрозой для Москвы является то, что Украина подчинена проамериканской управляемости как государство и в этом основная угроза со стороны Украины к России. Украина никогда не выполняла ни одного обязательства, ни одного соглашения», — объяснил политолог.

Он также подчеркнул, что денацификация украинского государства является одной из важнейших задач. Речь идет о ликвидации любых националистически настроенных элементов из правящей верхушки страны. Кедми также назвал несбыточными мечты Украины о поддержке со стороны Запада.

«Ни один солдат НАТО или США на территории Украины за эту бандитскую власть воевать не будет», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что националисты организовывают различные провокации на Украине с целью «демонизации» спецоперации России. Известно, что российские военные получили приказ развивать наступление на всех направлениях, передает RT.

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украина переговоры спецоперация вс рф кедми
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