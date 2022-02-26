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Парламентарий Ас-Соль назвал правительством всех ливийцев формируемый Башагой кабмин
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Парламентарий Ас-Соль назвал правительством всех ливийцев формируемый Башагой кабмин

Весь мир
Парламентарий Ас-Соль назвал правительством всех ливийцев формируемый Башагой кабмин
ФБА «Экономика сегодня»  /  Владимир Малянов, Альгирдас Микульскис

Триполи, 26 февраля. Парламентарий Али ас-Соль заявил, что новое правительство под руководством избранного премьера Фатхи Башаги станет кабмином всех ливийцев. Замена председателя нелегитимного ПНЕ Абд аль-Хамида Дбейбы необходима, поскольку его полномочия закончились 24 декабря 2021 года вместе с несостоявшимися выборами.

Теперь стране ради достижения устойчивости предстоит завершить проведение всенародного голосования с Правительством национальной стабильности (ПНС), которое начнет работу из Триполи. Фатхи Башага презентует Палате представителей документ о формировании нового кабмина в понедельник 28 февраля, чтобы парламентарии вынесли вотум доверия.

Законно избранный премьер пообещал, что в течение срока полномочий обеспечит проведение президентских и парламентских выборов, защитит суверенитет и границы Ливии, а также наметит план превращения страны в центр международной торговли. По его словам, города и поселения нуждаются в справедливости и равноправии.

При этом нелегитимное Правительство национального единства Ливии (ПНЕ) во главе с Абд аль-Хамидом Дбейбой, чтобы воспрепятствовать формированию нового кабмина, создало военизированную группировку «Силы в поддержку конституции и выборов». Таким образом, экс-премьер отверг решения парламента и Высшего государственного совета (ВГС) избрать другое правительство.

Ранее руководитель министерства нефти и газа нелегитимного ПНЕ Ливии Мухаммад Аун обратился к Дбейбе с просьбой не разжигать конфликт на фоне утверждения нового кабмина. По его мнению, непринятием избрания Палатой представителей Фатхи Башаги на пост главы исполнительной власти экс-премьер дестабилизирует обстановку.

 

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