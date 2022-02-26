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Россиянам перечисли худшие варианты при покупке подержанного автомобиля

  /   Обновлено: 26 февраля 2022 20:26
Экономика
Россиянам перечисли худшие варианты при покупке подержанного автомобиля
Prt Scr youtube.com  /  Autogefühl

Москва, 26 февраля. Многие покупают машины на вторичном рынке, однако далеко не все из них можно считать надежными после нескольких лет эксплуатации. От приобретения каких моделей лучше воздержаться, рассказали эксперты Cenyavto.com.

Так, Peugeot 308 с 1,6-литровым бензиновым двигателем потребляет слишком много масла. Есть и другие недочеты — растягивание цепи ГРМ, проблемы с электронным блоком управления и деталями кузова из-за невысокого качества лакокрасочного покрытия.

Покупка подержанного Ford Mondeo чревата большими затратами на ремонт «робота». Силовая установка очень ненадежная — часто прогорают поршни. Есть проблемы с рулевой системой и электронными устройствами.

Моторы и трансмиссии Chevrolet Spark вполне надежны, а вот подвеска, системы рулевого управления и выпуска отработанных газов проблемные. Вдобавок наблюдаются постоянные неполадки с тормозами.

Несмотря на надежность Nissan Qashqai, его силовые агрегаты доставляют проблемы, а рулевая рейка часто ломается.

Наконец, у KIA Sportage подвеска имеет очень небольшой ресурс, возникают неполадки с амортизаторами и рулевой системой. В целом у этой машины, помимо автоматической коробки передач, слишком много проблем.

По итогам 2021 года в России вырос спрос на машины с пробегом, выпущенные в Китае.

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