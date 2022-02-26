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Милош Бикович назвал кинофестиваль Fest «оазисом свободы и творчества»

  /   Обновлено: 26 февраля 2022 20:24
Общество
Милош Бикович назвал кинофестиваль Fest «оазисом свободы и творчества»
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Белград, 26 февраля. Белградский международный кинофестиваль Fest стартовал в Сербии. Звезда комедии «Холоп» Милош Бикович отметил творческую свободу мероприятия.

Режиссер Эмир Кустурица и актер Мики Манойлович провели открытие 50-го кинофестиваля Fest. Председателем жюри выступил актер Милош Бикович. Он обратился к гостям с речью, в которой высказался о духе мероприятия.

«Сегодня я имею честь быть в жюри. На протяжении 50 лет Fest был оазисом свободы и творчества, местом, где задаются вопросы, на которые человечество, возможно, не в состоянии ответить», — заявил Бикович.

Фестиваль открыла картина «Страхиня Банович» Стефана Арсениевича. Бикович представил фильм и отметил, что кино способно помочь «в это непростое время». Жюри выбрало победителей среди участников конкурсной программы из 88 полнометражных картин и присудило премию «Белградский победитель» Кустурице и Манойловичу за вклад в киноискусство, передает газета «Культура».

Раннее Министерство культуры России отобрало 45 проектов, которые получат государственную поддержку. Так, сразу несколько фестивалей попали в список рекомендованных к получению финансирования в 2022 году.

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кинофестиваль бикович fest
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