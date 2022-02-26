Акция «День в музее» для беженцев из Донбасса начнется 1 марта

Москва, 26 февраля. Пресс-служба Министерства культуры РФ сообщила о проведении «Дня в музее» совместно с региональными властями. Всероссийская акция направлена на поддержку беженцев из ЛДНР.

В акции, которая стартует 1 марта 2022 года, примут участие подведомственные Минкультуры России музеи, расположенные в принимающих граждан из ЛНР и ДНР регионах. Речь идет о Московской, Тульской, Смоленской, Саратовской, Ростовской областях, а также городе Севастополе.

Мероприятие рассчитано на целый день проведения экскурсий и мастер-классов для детей из семей беженцев. Программа также предполагает питание и транспортную перевозку, передает газета «Культура».

Ранее тульские волонтеры организовали интерактивные занятия для детей беженцев из Донбасса. Российские активисты оказывают помощь жителям, вынужденным покинуть свои дома из-за обострившейся в республиках ситуации.