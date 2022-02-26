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Коротченко о раздаче оружия в Киеве: «Полный беспредел и всеобщая атмосфера насилия»
Политика
Коротченко о раздаче оружия в Киеве: «Полный беспредел и всеобщая атмосфера насилия»
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в разговоре с ФАН рассказал, что в Киеве оружие выдается массово и без какого-либо контроля, что в сегодняшних условиях весьма небезопасно, и в первую очередь для самого государства.

«Раздача свыше 20 тысяч единиц травматического стрелкового оружия в сегодняшних условиях это, сами понимаете, безумие. Выдают кому попало без какого-либо учета, с веской долей вероятности, что это приведет к созданию банд — мародеров, грабителей, насильников, убийц, — которые приведут к массовым беспределам», — сказал Игорь Коротченко.

Беспредел в столице Украины: в Киеве раздали свыше 20 тысяч единиц травматического стрелкового оружия
Prt Scr youtube.com / Новости на Первом канале

От преступного сообщества, уверен Коротченко, пострадают все: от физических лиц до юридических. Грабить же будут не только дома и квартиры, но и офисы, и банки.

«Нельзя исключать налеты на офисы банков, банковские хранилища. Словом, полный беспредел и всеобщая атмосфера насилия», — заявил Коротченко.

Ранее ФАН сообщил, что житель Киева заявил о беспределе в столице Украины после выдачи оружия населению. Мужчина недавно вернулся в город и с радостью сообщил, что его родные целы. Однако происходящее на улицах Киева он назвал адом.

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Все новости / Политика / Коротченко о раздаче оружия в Киеве: «Полный беспредел и всеобщая атмосфера насилия»
киев украина игорь коротченко оружие
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