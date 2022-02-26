Почему Зеленский выбирает боевые действия, а не мирные переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский побоится взять на себя ответственность и пойти на переговоры с Кремлем. Так считает политолог и главный редактор информационно-политического издания «Геополитика» Леонид Савин. Своей точкой зрения он поделился в интервью ФАН.

«Мне кажется, Зеленский — трусливый человек и он попытается убежать. Я сужу по его личным качествам. Поэтому не исключаю вариант, что вместо него кому-то другому придется садиться говорить с Москвой, как у них это принято по конституции и по их нормативным актам. И если не лично Зеленский, так другой человек, который будет его заменять. И я думаю, что это логичное решение, когда Зеленский сбежит и не возьмет на себя ответственность», — объяснил Леонид Савин.

Накануне украинская сторона отказалась вести переговоры с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков также рассказал, что во время ожидавшихся переговоров Владимир Путин приказал остановить продвижение войск на Украине. Сейчас спецоперация возобновлена, продвижение сил продолжилось днем, заявил Песков в ходе заявления по ситуации на Украине.