26 февраля — третий день военной операции России на территории Украины. Утром в ходе брифинга Министерства обороны РФ, было доложено об установлении полного контроля над городом Мелитополь на юге Запорожской области. Согласно официальной информации, российскими вооруженными силами поражен 821 объект военной инфраструктуры Украины, ликвидировано 118 единиц автомобильной техники, восемь военных катеров, 87 танков и других боевых машин, 28 реактивных систем залпового огня, сбито семь боевых самолетов, семь вертолетов, девять беспилотных летательных аппаратов.

Федеральное агентство новостей /

Кроме того, силы Луганской Народной Республики продвинулись на 30 километров и овладели населенными пунктами Бахмутовка и Гречишкино. Силы Донецкой Народной Республики — на шесть километров.

Около 9:30 в СМИ стали появляться сообщения о попадании снаряда в дом на проспекте Лобановского в районе Жуляны на юго-западе Киева. Позже выяснилось, что это ракета украинского ЗРК «Бук-М1».

В Черноморском флоте РФ сообщили, что 82 украинских военных, которые сложили оружие на острове Змеиный в Черном море, прибыли в Севастополь. Специально для них был создан безопасный коридор, через который их позднее отправят на Украину на автобусах. Эта информация опровергает заявления президента Владимира Зеленского о том, что «все 13 пограничников на острове погибли».

Федеральное агентство новостей /

Ближе к полудню Минобороны России заявило, что украинские националисты нанесли удар из «Градов» по жилым кварталам Старобельска в Луганской области Украины. Военные подчеркивают, что есть разрушения жилых домов и погибшее мирное население.

Согласно информации, поступившей от пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, днем 25 февраля в свете ожидавшихся переговоров с украинским руководством Владимир Путин отдал приказ приостановить наступление. Однако после категоричного отказа Киева вести разумный диалог оно продолжилось.

Также Минобороны России заявило о пользовании националистами на Украине «бандер-автомобилями» с крупнокалиберным стрелковым оружием или минометами. Точно такие же, по словам представителей ведомства, применяли террористы в Сирии.

К вечеру МО РФ опубликовало информацию, согласно которой, силы ДНР продвинулись еще на десять километров и овладели населенными пунктами Старогнатовка, Октябрьская и Павлополь. Силы же ЛНР продвинулись на 46 километров, и теперь под их контролем населенные пункты Счастье и Муратово. Кроме того, российские военные ликвидировали дамбу, сооруженную на Украине для перекрытия подачи воды в Крым.