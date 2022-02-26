Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 февраля 20:51
20:48
Происшествия
Уголовное дело возбудили по факту избиения пенсионера в Калужской области
20:47
Общество
Диетолог Бест заявила, что правильно приготовленный кофе замедляет старение
20:46
Политика
Третий день спецоперации: как развиваются события на Украине
20:45
Происшествия
Аэропорт Мурманска усилил меры безопасности из-за сообщения об угрозе на рейсе из Москвы
20:45
Политика
Зеленский: Эрдоган и Алиев предложили организовать переговоры с Россией
20:45
Общество
Публицист Роман Носиков о «рукопожатных чистках»: Тусовка сработавшаяся, сплоченная, свалявшаяся
20:43
Экономика
Экономист Хазин назвал точную дату начала отмены антироссийских санкций Запада
20:43
Весь мир
Парламентарий Ас-Соль назвал правительством всех ливийцев формируемый Башагой кабмин
20:42
Шоу-бизнес
Певец Филипп Киркоров опроверг слухи об уходе со сцены
20:38
Происшествия
Водитель Mazda сбил 83-летнюю женщину на переходе в Твери
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Третий день спецоперации: как развиваются события на Украине
Политика
Третий день спецоперации: как развиваются события на Украине
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

26 февраля — третий день военной операции России на территории Украины. Утром в ходе брифинга Министерства обороны РФ, было доложено об установлении полного контроля над городом Мелитополь на юге Запорожской области. Согласно официальной информации, российскими вооруженными силами поражен 821 объект военной инфраструктуры Украины, ликвидировано 118 единиц автомобильной техники, восемь военных катеров, 87 танков и других боевых машин, 28 реактивных систем залпового огня, сбито семь боевых самолетов, семь вертолетов, девять беспилотных летательных аппаратов.

Третий день спецоперации: как развиваются события на Украине
Федеральное агентство новостей /

Кроме того, силы Луганской Народной Республики продвинулись на 30 километров и овладели населенными пунктами Бахмутовка и Гречишкино. Силы Донецкой Народной Республики — на шесть километров.

Около 9:30 в СМИ стали появляться сообщения о попадании снаряда в дом на проспекте Лобановского в районе Жуляны на юго-западе Киева. Позже выяснилось, что это ракета украинского ЗРК «Бук-М1».

В Черноморском флоте РФ сообщили, что 82 украинских военных, которые сложили оружие на острове Змеиный в Черном море, прибыли в Севастополь. Специально для них был создан безопасный коридор, через который их позднее отправят на Украину на автобусах. Эта информация опровергает заявления президента Владимира Зеленского о том, что «все 13 пограничников на острове погибли».

Третий день военных действий: как развиваются события на Украине
Федеральное агентство новостей /

Ближе к полудню Минобороны России заявило, что украинские националисты нанесли удар из «Градов» по жилым кварталам Старобельска в Луганской области Украины. Военные подчеркивают, что есть разрушения жилых домов и погибшее мирное население.

Согласно информации, поступившей от пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, днем 25 февраля в свете ожидавшихся переговоров с украинским руководством Владимир Путин отдал приказ приостановить наступление. Однако после категоричного отказа Киева вести разумный диалог оно продолжилось.

Также Минобороны России заявило о пользовании националистами на Украине «бандер-автомобилями» с крупнокалиберным стрелковым оружием или минометами. Точно такие же, по словам представителей ведомства, применяли террористы в Сирии.

К вечеру МО РФ опубликовало информацию, согласно которой, силы ДНР продвинулись еще на десять километров и овладели населенными пунктами Старогнатовка, Октябрьская и Павлополь. Силы же ЛНР продвинулись на 46 километров, и теперь под их контролем населенные пункты Счастье и Муратово. Кроме того, российские военные ликвидировали дамбу, сооруженную на Украине для перекрытия подачи воды в Крым.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Третий день спецоперации: как развиваются события на Украине
россия минобороны украина сводка
Комментировать