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Тревел-шоу «Орел и решка» не будут показывать на телеканале «Пятница!»

Общество
Тревел-шоу «Орел и решка» не будут показывать на телеканале «Пятница!»
Пресс-служба телеканала «Пятница!»

, 26 февраля. Телеканал «Пятница!» отказался от сотрудничества с продюсером «Орла и решки» Мариной Гранкиной после ее открытых политических высказываний.

Ранее Гранкина опубликовала критические заявления в отношении спецоперации России на территории Украины. В ответ представители «Пятницы!» опубликовали официальное заявление об отстранении Марины Гранкиной от должности продюсера.

«Телеканал «Пятница!» принял решение прекратить сотрудничество с украинским продакшеном TeenSpirit, который производит для канала проект «Орел и решка». В текущей ситуации дальнейшее производство проекта не представляется возможным», — прокомментировали в пресс-службе вещателя.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале вынужденной специальной операции по демилитаризации Украины, направленной на защиту граждан Донецкой и Луганской народных республик.

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