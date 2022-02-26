Власти Словении закрыли небо над страной для российских самолетов

Любляна, 26 февраля. Словения запретила самолетам российских авиакомпаний использовать свое воздушное пространство для выполнения рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны.

Власти Словении вслед за Болгарией, Чехией и Литвой решили ограничить полеты российских воздушных судов в небе над своей территорией. Данная мера связана со спецоперацией, которую Россия проводит на Украине и в Донбассе.

«Правительство приняло решение о запрете полетов в воздушном пространстве Республики Словения воздушным судам, зарегистрированным в Российской Федерации, и операторам со штаб-квартирами в Российской Федерации, которым компетентный орган Российской Федерации выдал лицензию», — сообщается в публикации кабмина в соцсети Twitter.

Росавиация тем временем приняла решение ввести запрет на полеты румынских самолетов в небе над Россией в качестве зеркального ответа. При этом такая мера была принята в соответствии с нормами международного права.