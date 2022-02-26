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Власти Словении закрыли небо над страной для российских самолетов

Общество
Власти Словении закрыли небо над страной для российских самолетов
pxhere.com

Любляна, 26 февраля. Словения запретила самолетам российских авиакомпаний использовать свое воздушное пространство для выполнения рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны.

Власти Словении вслед за Болгарией, Чехией и Литвой решили ограничить полеты российских воздушных судов в небе над своей территорией. Данная мера связана со спецоперацией, которую Россия проводит на Украине и в Донбассе.

«Правительство приняло решение о запрете полетов в воздушном пространстве Республики Словения воздушным судам, зарегистрированным в Российской Федерации, и операторам со штаб-квартирами в Российской Федерации, которым компетентный орган Российской Федерации выдал лицензию», — сообщается в публикации кабмина в соцсети Twitter.

Росавиация тем временем приняла решение ввести запрет на полеты румынских самолетов в небе над Россией в качестве зеркального ответа. При этом такая мера была принята в соответствии с нормами международного права.

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