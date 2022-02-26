Власти Одесской области объявили о введении комендантского часа с 19:00

Одесса, 26 февраля. Власти Одесской области приняли решение о введении комендантского часа на территории региона. Он будет действовать с 19:00 до 06:00, сообщили представители областной администрации.

Комендантский час также введен в Тернопольской области, Харькове и Киеве. Отмечается, что в украинской столице он будет действовать с 17:00 до 08:00. В этот период работа общественного транспорта будет приостановлена.

Решение о введении комендантского часа связано с осложнением ситуации на Украине. Президент России Владимир Путин ранее объявил о начале военной спецоперации, направленной на защиту населения Луганской и Донецкой народных республик. По словам главы государства, ее проведение стало вынужденной мерой. Он подчеркнул, что Киев не оставил Москве иного выбора.