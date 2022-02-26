BelVestnik: министр обороны Польши Блащак заявил об отправке в Киев боеприпасов

Варшава, 26 февраля. Польшу надо судить за преступления против человечности. Об этом написал автор Telegram-канала BelVestnik.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что несколько десятков грузовых автомобилей с боеприпасами и оружием отправлены из Варшавы в Киев.

«Похоже и против Польши надо вводить санкции и судить их за преступления против человечности», – написал автор BelVestnik.

В Telegram-канале написали, что Польша, видимо, не перестает желать возродить Речь Посполитую.

«Польский националистический лозунг подразумевающий, что народы под управлением Польши должны быть «от моря до моря», то есть от Балтийского моря до Чёрного моря. Ну, естественно, с украинскими рабами. Похоже они там все сошли с ума».

Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине для демилитаризации и денацификации страны. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ была вынуждена пойти на такие меры ради обеспечения безопасности жителей ЛНР и ДНР.