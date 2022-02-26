Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 февраля 20:58
20:57
Происшествия
Водитель ВАЗ угодил в больницу после ДТП с тепловозом в Карелии
20:54
Армия
L'Antidiplomatico: честный ответ на вопрос о ситуации в ДНР обескуражил телеведущую из США
20:53
Шоу-бизнес
Звезда «Брата-2» Юргенс рассказала об измене Евгения Дятлова, которая разрушила их брак
20:51
Общество
«Украинская железная дорога» сообщила о разрушении всех железнодорожных узлов с Россией
20:50
Весь мир
Правительство Туниса выделило 30 млн динаров на социальную экономику
20:48
Происшествия
Уголовное дело возбудили по факту избиения пенсионера в Калужской области
20:47
Общество
Диетолог Бест заявила, что правильно приготовленный кофе замедляет старение
20:46
Политика
Третий день спецоперации: как развиваются события на Украине
20:45
Происшествия
Аэропорт Мурманска усилил меры безопасности из-за сообщения об угрозе на рейсе из Москвы
20:45
Политика
Зеленский: Эрдоган и Алиев предложили организовать переговоры с Россией
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

BelVestnik: министр обороны Польши Блащак заявил об отправке в Киев боеприпасов

Политика
BelVestnik: министр обороны Польши Блащак заявил об отправке в Киев боеприпасов
wikipedia.org

Варшава, 26 февраля. Польшу надо судить за преступления против человечности. Об этом написал автор Telegram-канала BelVestnik.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что несколько десятков грузовых автомобилей с боеприпасами и оружием отправлены из Варшавы в Киев.

«Похоже и против Польши надо вводить санкции и судить их за преступления против человечности», – написал автор BelVestnik.

В Telegram-канале написали, что Польша, видимо, не перестает желать возродить Речь Посполитую.

«Польский националистический лозунг подразумевающий, что народы под управлением Польши должны быть «от моря до моря», то есть от Балтийского моря до Чёрного моря. Ну, естественно, с украинскими рабами. Похоже они там все сошли с ума».

Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине для демилитаризации и денацификации страны. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ была вынуждена пойти на такие меры ради обеспечения безопасности жителей ЛНР и ДНР.

Вернуться назад
Все новости / Политика / BelVestnik: министр обороны Польши Блащак заявил об отправке в Киев боеприпасов
украина донбасс польша
Комментировать