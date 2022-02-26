Более 40 бойцов ВСУ перешли на сторону ДНР

Донецк, 26 февраля. Десятки бойцов Вооруженных сил Украины добровольно сложили оружие на фоне продвижения Народной милиции ДНР, сообщила омбудсмен республики Дарья Морозова.

По ее словам, на текущий момент более 40 украинских военных перешли на сторону ДНР. После этого им была в полном объеме оказана медицинская помощь. Жалоб на условия содержания не поступало.

Ранее сообщалось о 17 солдатах ВСУ, которые добровольно сложили оружие в Донбассе. Их доставили в расположение одного из подразделений НМ ЛНР.