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Реальных дел не будет: что стоит за поддержкой Запада Украине
Политика
Реальных дел не будет: что стоит за поддержкой Запада Украине
Global Look Press  /  Bill Ingalls/Nasa / Keystone Press Agency / Ron Sachs / CNP / AdMedia / JINI / Yonatan Sindel / Xinhua / Vyacheslav Madiyevskyy

Украинская спецоперация показала, что на помощь Владимиру Зеленскому прийти союзники не поспешили. Об этом сегодня говорили все, отмечая, что Запад оставил Украину. Но у Антона Бредихина, кандидата исторических наук, активиста движения «Украинский выбор», мнение иное. В комментарии ФАН он считает, что перед Зеленским выполнены все обещания.

«Зеленский не может говорить о том, что о нем забыли. Ему уже обещано, и выделяются сотни миллионов долларов от ряда стран, в том числе и США. Байден лично занимается этим вопросом. Ему [Зеленскому] передается вооружение через Польшу. И замечу, что для этого даже были взяты какие-то транспортные средства. Санкции вводят. Все, что обещали ему, все делается», — сказал Антон Бредихин.

Санкции и финансовая помощь: это помощь Запада Украине. реальных дел не будет
vk.com / Антон Бредихин

Все это, безусловно, выполняется, подчеркивал неоднократно в разговоре с ФАН Бредихин, однако армию Зеленскому не дали. Пришлось экстренно раздавать оружие всем добровольцам, потому что никто защитить не поспешил.

«Зеленский, наверное, забыл уроки Михаила Саакашвили. И, видимо, не был с ним хорошо знаком. Тот бы объяснил, как Запад может переступить через все свои обещания и просто-напросто забыть о человеке. При этом всячески повторяя, мы, мол, с вами. Мы с вами сила, и если что, мы вступимся. Поэтому здесь чего-то удивительного нет», — сказал Антон Бредихин.

Ранее ФАН сообщал, что Украина заплатила Донбассом за поддержку со стороны Запада. Последнее обострение ситуации в Донбассе было вызвано только действиями Киева и его западных союзников.

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украина владимир зеленский запад спецоперация антон бредихин
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