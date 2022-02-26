Реальных дел не будет: что стоит за поддержкой Запада Украине

Украинская спецоперация показала, что на помощь Владимиру Зеленскому прийти союзники не поспешили. Об этом сегодня говорили все, отмечая, что Запад оставил Украину. Но у Антона Бредихина, кандидата исторических наук, активиста движения «Украинский выбор», мнение иное. В комментарии ФАН он считает, что перед Зеленским выполнены все обещания.

«Зеленский не может говорить о том, что о нем забыли. Ему уже обещано, и выделяются сотни миллионов долларов от ряда стран, в том числе и США. Байден лично занимается этим вопросом. Ему [Зеленскому] передается вооружение через Польшу. И замечу, что для этого даже были взяты какие-то транспортные средства. Санкции вводят. Все, что обещали ему, все делается», — сказал Антон Бредихин.

vk.com / Антон Бредихин

Все это, безусловно, выполняется, подчеркивал неоднократно в разговоре с ФАН Бредихин, однако армию Зеленскому не дали. Пришлось экстренно раздавать оружие всем добровольцам, потому что никто защитить не поспешил.

«Зеленский, наверное, забыл уроки Михаила Саакашвили. И, видимо, не был с ним хорошо знаком. Тот бы объяснил, как Запад может переступить через все свои обещания и просто-напросто забыть о человеке. При этом всячески повторяя, мы, мол, с вами. Мы с вами сила, и если что, мы вступимся. Поэтому здесь чего-то удивительного нет», — сказал Антон Бредихин.

Ранее ФАН сообщал, что Украина заплатила Донбассом за поддержку со стороны Запада. Последнее обострение ситуации в Донбассе было вызвано только действиями Киева и его западных союзников.