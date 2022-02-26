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Лидер «Любэ» Расторгуев стихотворением поддержал спецоперацию России в защиту Донбасса

Общество
Лидер «Любэ» Расторгуев стихотворением поддержал спецоперацию России в защиту Донбасса
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya

Москва, 26 февраля. Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев опубликовал стихотворение, в котором выразил поддержку спецоперации по освобождению Донбасса от геноцида преступной киевской власти.

Расторгуев на своей странице в Instagram опубликовал фотографию российского солдата и танка и написал стихотворение, которое сочинила Галина Вертиева 5 июля 2014 года, когда началась гражданская война в Донбассе. Этим произведением Расторгуев поддержал спецоперацию, которая закончит восьмилетнее господство режима националистов на Украине.

«Русские войн не начинают. Русские их заканчивают», — подписана опубликованная на странице Расторгуева фотография.

Лидер «Любэ» Расторгуев стихотворением поддержал спецоперацию России в защиту Донбасса
Prt Scr instagram.com / @nvrastorguev

Президент России Владимир Путин заявил о начале спецоперации по освобождению Донбасса 24 февраля. Российский лидер подчеркнул, что действия ВС РФ носят миротворческий характер. Глава государства назвал проведение спецоперации вынужденной мерой на фоне обострения конфликта в ЛДНР.

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